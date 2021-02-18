مندوب الصين بالأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالسماح بصيانة صافر
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مندوب الصين بالأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالسماح بصيانة "صافر"

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العرب اليوم - مندوب الصين بالأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالسماح بصيانة "صافر"

ناقلة النفط اليمنية "صافر"
نيويورك - العرب اليوم

طالب السفير لي باودونج المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، الحوثيين بالسماح بصيانة ناقلة النفط "صافر"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربي ةمنذ قليل.وقال المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: نحث جميع أطراف النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار.وتابع المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة،: مستعدون للعمل من أجل ضمان السلام والأمن في منطقة الخليج

واستطرد المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة،: نحث الحوثيين السماح بالوصول إلى ناقلة صافر لتلافي كارثة محتملة.وفى وقت سابق، عقد مجلس الأمن جلسة، اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.

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مندوب الصين بالأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالسماح بصيانة صافر مندوب الصين بالأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالسماح بصيانة صافر



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