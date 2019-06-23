التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها
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التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها

عناصر من ميليشيات الحوثي
صنعاء- العرب اليوم

التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها

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التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها



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التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها التحالف العربي يعلن عن مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي على مطار أبها



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