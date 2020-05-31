الكويت تبدأ أولى مراحل العودة للحياة الطبيعية بعد 21 من الحظر الشامل

بدأت الكويت المرحلة الأولى من العودة للحياة الطبيعية، بعد حظر شامل دام 21 يوما ضد فيروس كورونا، فيما شهدت شوارع العاصمة كثافات مرورية وصفتها وسائل إعلام محلية بـ "غير المعتادة".

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، بدأ المواطنون والمقيمون بالخروج إلى الشوارع، منذ الساعات الأولى من بدء المرحلة الأولى من عودة الحياة الطبيعية، "وشهدت شوارع رئيسية عدة ازدحاما مروريا وذلك وسط تواجد أمني في مختلف المناطق، وخاصة المعزولة منها، بينما استغل عدد من المواطنين والمقيمين تلك الفترة للخروج إلى الشواطئ، وفضل البعض التوجه إلى المطاعم والمحلات والأسواق لشراء حاجاتهم، قبل بدء سريان الحظر الجزئي"​​​.

وفتحت البقالات ومحطات غسيل وصيانة السيارات بالاشتراطات الصحية، وأهمها ارتداء الكمامات، وترك مسافات مناسبة تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

من جانب آخر، تشهد الكويت، منذ 3 أسابيع تقريبا، زيادات ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، غير أنها تسجل أيضا زيادات لافتة في معدل حالات الشفاء.

إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المصابين 27043 والوفيات 212.

المصدر: الأنباء الكويتية