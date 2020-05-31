الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 851 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، و7 حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 27043 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 212 حالة وفاة.