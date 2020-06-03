لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم، أن عدد الحالات المصابة بكورونا بلغ 94 حالة، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن المصاب بعد 21 يوما من إصابته يتم إعلان تعافيه حتى لو كانت النتيجة إيجابية وفقا لمعايير محددة أبرزها عدم وجود أعراض كالحرارة وغيرها.