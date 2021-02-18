قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إنه قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".وأضاف أن "السلطة المستقلة هي من تتولى تنظيم الانتخابات وليس بإمكان الرئيس التأثير عليها".كما قرر تبون "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل قطاعات فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".