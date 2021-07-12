حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار العراقية
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حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار العراقية

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العرب اليوم - حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار العراقية

حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار العراقية
بغداد - العرب اليوم

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار.ونشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن وفاة 8 وإصابة 20 في حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي.وقالت وكالة الانباء العراقية إن السلطات قامت بإخلاء المرضى من المستشفى.ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".

 

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حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار العراقية حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار العراقية



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