ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 3820 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسعة عشر حالة وفاة.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان وصل إلى 3820 حالة، بينها 165 وفاة، فيما أرتفع عدد المتعافين إلى 458 شخصاً.