قمع التظاهرات في السودان يهدد الجهود لشطب البلد من القائمة السوداء (واشنطن)

حذر مسؤول أميركي بارز الأربعاء من أن "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لوكالة فرانس برس "من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، اضافة الى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب".

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية اثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة تظاهرات تطالب باسقاط الرئيس عمر البشير.

وتستخدم قوات الامن القوة لتفريق المتظاهرين.

وتقول السلطات ان 31 شخصا قتلوا منذ 19 كانون الاول/ديسمبر، في حين تتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش عن 51 قتيلا بينهم اطفال وافراد في طواقم طبية.

واضاف المسؤول الاميركي "ليس هناك أي سبب لقتل أي كان".

وتابع أن "التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي الى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الارهاب".

وقررت أدارة دونالد ترامب العام 2017 رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997. لكن الولايات المتحدة أبقت الخرطوم على قائمة الدول الداعمة للارهاب.