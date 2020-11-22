بايدن يعلن أعضاء حكومته في هذا الموعد

قال رون كلاين مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والذي يتوقع أن يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته، أن السياسي الديمقراطي سيعلن يوم الثلاثاء المقبل أول الأسماء في حكومته الجديدة.وقال كلاين في تصريحات لشبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، "سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل".ولم يحدد المستشار المقرب من بايدن هذه الأسماء، أو الوزارات التي سيعلن عنها، وأضاف كلاين "ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه يوم الثلاثاء".وسبق أن أعلن بايدن اختيار 9 من كبار مسئولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لوزا تيريل التي شغلت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بايدن، ستصبح مديرة مكتب البيت الأبيض للشئون التشريعية.وأوضحت أن كارلوس إليزوندو سيتم تعيينه في منصب المستشار الاجتماعي للبيت الأبيض.وكان إليزوندو يعمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنصب سكرتير مسئول عن الشئون الاجتماعية لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن وزوجته جيل.كما قرر بايدن تعيين السفيرة كاتي روسيل في منصب مدير مكتب شئون الرئاسة بالبيت الأبيض، حيث كانت تعمل في البيت الأبيض ووزارة الخارجية طوال فترة حكم أوباما.وتعمل كاتي حاليا في المجلس الاستشاري لفريق بايدن، كما شغلت سابقا منصب نائب رئيس حملة بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه تقرر تعيين مالا أديجا، بمنصب مدير السياسات لسيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن. حيث عملت كمستشارة لها ومستشارة سياسية بارزة بحملة بايدن.فيما ذكرت، قناة "فوكس نيوز" أن القاضي ميريك جارلاند قد يكون المرشح الأقرب لتولي منصب وزير العدل والمدعي العام في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.ويعمل ميريك حاليًا في محكمة استئناف واشنطن العاصمة، التي شغل منصب كبير قضاتها بين فبراير 2013 وفبراير 2020، كما شغل منصب نائب المدعي العام بين عامي 1994 و1997.وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد رشح جارلاند لعضوية المحكمة العليا الأمريكية في مارس 2016، لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منع انعقاد جلسة الاستماع الواجبة للتصديق على تعيينه.وتلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضربة جديدة وذلك بعد أن أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تسليم الحساب الرسمي الخاص بالرئاسة الأمريكية إلى جو بايدن يوم 20 يناير من العام القادم.