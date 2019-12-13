عقوبات أميركية على 3 لبنانيين متورطين في تمويل حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شخصيات لبنانية وشركات داعمة لحزب الله.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها “فرضت عقوبات على رجل الأعمال اللبناني سعيد ناظم أحمد، وصالح علي عاصي، وطوني بطرس صعب، بسبب تورطهم في عمليات تمويل مباشرة لحزب الله”.

وأوضحت الوزارة أن مكتب “مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أصدر اليوم إجراءات ضد اثنين من أبرز منظمي غسيل الأموال في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما، بما في ذلك تلك الشركات التي ولدت عشرات الملايين من دولارات لحزب الله، ومموليها ، وأنشطتهم الخبيثة”.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تشير إلى مدى “مساهمة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على حساب مصالح الشعب اللبناني”.