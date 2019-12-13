نصر الله يؤكد أن الاميركان ينظرون للتظاهرات على انها أدوات للضغط على ايران

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنظر الى التظاهرات في العالم على انها ادوات للضعط على ايران.

وذكر نصر الله في كلمة متلفزة، أن “الاميركيين يتدخلون باي تحرك يحصل في العالم، هم يسارعون الى محاولة استغلال التحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم وليس بما يخدم مصالح المحتجين”، مشيراً إلى أن “الاميركيين يركبون موجة التظاهرات في العالم ويصورون للعالم ويعلنون دعمهم لهذه الاحتجاجات ولكن في الحقيقة تقديم العون يكون بما يخدم مصالح اميركا وهذه قاعدة عامة وراينا ذلك في الربيع العربي واميركا اللاتينية وشرق اسيا وهذا سلوك اميركي عام”.

وأضاف “في لبنان، بعد 17 تشرين عندما حصلت التظاهرات في عدد من الميادين انطلاقا من القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب، جيفري فيلتمان قدم مطالعات واستدعي لبنانيون وقدم شرح يعبر عن ارائهم، سمعنا اعضاء في الكونغرس ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وكلهم تدخلوا ووصفوا وكل ذلك كان يقابل بالسكوت وصولا الى ما قالته مندوبة اميركا في الامم المتحدة وما قاله بومبيو”، مشيراً إلى أنه “في الحقيقة اريد ان اقف بشكل مباشر امام الكلامين الاخيرين، ما قالته المندوبة كرافت بان التظاهرات ستتواصل في لبنان واليمن وفي اي مكان توجد فيه ايران وليس في اي مكان يوجد فيه فساد، واعتبرت ان الاضرابات ستستمر اذا لم تؤتي ادوات الضغط باي نتيجة، الاميركيون ينظرون للتظاهرات على انها ادوات للضعط على ايران”.