جيش الاحتلال يستعد لزيادة القوات تحسبًا لإمكانية التصعيد مع قطاع غزة

أمر جيش الاحتلال بالإستعداد وزيادة القوات تحسباً لإمكانية حدوث تصعيد مع قطاع غزة ، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنطلاقة مسيرات العودة في شهر مارس القادم