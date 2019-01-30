استشهاد مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية

أطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، النار صوب سيدة فلسطينية على حاجز الزعيم في مدينة القدس بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأكدت مصادر محلية أن الاحتلال اطلق النار على السيدة الفلسطينية ما ادى لاصابتها بجروح خطيرة.

من جهته، قال موقع 0404 العبري، إنه تم "تحييد فلسطينية حاولت طعن جنود على حاجز الزعيم في القدس".

وفرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي طوقا في المكان عقب الحادث.