قوات الاحتلال يحتجز 3 مواطنين من جبع جنوب جنين

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين، عقب اجتيازهم عند حاجز عسكري جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.

وذكرت مصادر محلية ، ان قوات الاحتلال احتجزت كلا من: مفلح محمد ابو عون، وأيسر سعيد أبو عون، وسفيان إبراهيم حمامرة، أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب جنين، وأخلت سبيلهم بعد احتجازهم لساعات.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز، وسيرت آلياتها في معظم قرى وبلدات المحافظة بشكل لم يسبق له مثيل.