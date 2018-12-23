الاحتلال يعتقل شابًا من جبع جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال نجوت فشافشة أثناء مروره عبر حاجز عسكري على شارع جنين- نابلس.