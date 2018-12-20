أسير من جنين يحصل على شهادة البكالوريوس في القانون

حصل الأسير عزمي سهل نفاع (24 عاما)، من سكان مدينة جنين، على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح الوطنية عبر المراسلة .

وأفادت عائلة الأسير ، بأن نجلها المحكوم بالسجن لمدة 20 عاما، تمكن من الحصول على البكالوريوس، رغم وضعه الصحي الصعب، بعد اطلاق النار عليه قبل نحو عامين، ولا يزال بحاجة ماسة إلى عملية جراحية بالفكين، ولكن إدارة السجون الإسرائيلي تماطل، وتتعمد اهماله.