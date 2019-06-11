قرقاش يؤكد نتواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية والمجلس العسكري للمساهمة في دعم الانتقال السلمي للسلطة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أنه يتم التواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية والمجلس العسكري للمساهمة في دعم الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ السودان ومؤسساته