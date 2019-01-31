قرقاش يؤكد ان التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة لدعم اتفاق سلام في الحديدة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام "قوة محسوبة بدقة" لدفع حركة "الحوثي" للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.

وذكر قرقاش في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن التحالف قصف 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة، اليوم الأربعاء.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق ستوكهولم".

وزاد قرقاش أن عدم انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة يعوق إرسال قوافل المساعدات إلى المدينة، وكذلك منع السفن من دخول الموانئ.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.