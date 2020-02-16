انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية وأنباء عن قتلى مدنيين

أفادت وكالة "رويترز" بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى وقوع قتلى مدنيين. ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق الحادث الذي وقع مساء اليوم. وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية أن السيارة انفجرت قرب مطعم خليل الكايد وسط تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي.

وتحدثت مصادر محلية في المدينة عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في حصية أولية للانفجار. وتسيطر فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا على تل أبيض، بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" منها في أكتوبر 2019 تطبيقا لاتفاق توصلت له روسيا وتركيا بعد إطلاق الجيش التركي عملية "نبع السلام" في شرق نهر الفرات.