انفجار سيارة مفخخة في حي المزة وسط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع انفجار لسيارة وسط العاصمة دمشق. وسمع دوي انفجار وسط العاصمة السورية، وذكرت الوكالة أن دوي الصوت كان لانفجار عبوة متفجرة مزروعة في سيارة.

وِأضافت أن الانفجار وقع في حي المزة في دمشق. ولم تذكر الوكالة أي أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين إثر الانفجار.