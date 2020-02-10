وزارة الدفاع التركية تؤكد مقتل 5 جنود أتراك إثر هجوم على مركز مراقبة في شمال سورية

نُقل عن وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.