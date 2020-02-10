قوات حكومية سورية هاجمت مركز مراقبة تركيا في تفتناز شمالي سورية
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قوات حكومية سورية هاجمت مركز مراقبة تركيا في تفتناز شمالي سورية

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العرب اليوم - قوات حكومية سورية هاجمت مركز مراقبة تركيا في تفتناز شمالي سورية

عناصر من قوات الجيش السوري
دمشق - العرب اليوم

قوات حكومية سورية هاجمت مركز مراقبة تركيا في تفتناز شمالي سورية.

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قوات حكومية سورية هاجمت مركز مراقبة تركيا في تفتناز شمالي سورية قوات حكومية سورية هاجمت مركز مراقبة تركيا في تفتناز شمالي سورية



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