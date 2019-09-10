أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشاركته في عمليات التراب الأسود مع جهاز مكافحة الإرهاب حول تدمير الملاذات الآمنة في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.