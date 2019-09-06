قيادي حوثي يؤكد ان على الولايات المتحدة التوجه إلى السعودية والإمارات إذا أرادت وقف الحرب في اليمن

اعتبر القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، أن على الولايات المتحدة مناقشة قضية وقف الحرب في اليمن مع السلطات السعودية والإماراتية وليس مع الحوثيين.

وقال البخيتي، متحدثا خلال مداخلة في برنامج "بانوروما" لقناة "RT"، اليوم الجمعة: "على الولايات المتحدة التوجه إلى السعودية والإمارات إذا أرادت وقف الحرب في اليمن بدل التفاوض معنا".

وأضاف القيادي الحوثي مع ذلك، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة: "لا مشكلة لدينا في الجلوس مع الجانب الأمريكي بصفته طرفا رئيسا في الحرب على اليمن".

وشدد البخيتي مع ذلك على أن "هناك دولا في أوروبا لا تشارك في الحرب على اليمن"، لافتا إلى أن الحوثيين سيرحبون بوساطتها حال قيام هذه الأطراف بهذا الدور.