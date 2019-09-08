أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" بعملية جوية في مدينة الموصل شمالي العراق.

وذكر بيان للخلية أن "طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية استهدفت عناصر (داعش) في محافظة نينوى ما أدى إلى مقتل 8 منهم".