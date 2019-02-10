روسيا تعيد من العراق 27 طفلاً من أبناء الجهاديات الروسيات المحتجزات

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزراة الحالات الطارئة أن روسيا قامت الأحد بعملية ترحيل جديدة ل27 طفلا روسيا تحتجز أمهاتهم في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ووصلوا الأطفال بالفعل مساء الأحد إلى مطار رامنسكوي الواقع على مقربة من العاصمة موسكو. آباء هؤلاء الأطفال قتلوا خلال المعارك بين تنظيم "الدولة الإسلامية" والقوات العراقية.

إعلان

نظمت روسيا الأحد عملية ترحيل جديدة من بغداد لـ27 طفلا روسيا تحتجز أمهاتهم في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الحالات الطارئة.

وقال المتحدث إن الأطفال وصلوا مساء الأحد إلى مطار رامنسكوي قرب موسكو، في طائرة من نوع اليوشين-76 تابعة لوزارة الحالات الطارئة.

وقتل آباء هؤلاء الأطفال خلال ثلاث سنوات من المعارك بين تنظيم "الدولة الإسلامية" والقوات العراقية التي أعلنت "الانتصار" على التنظيم في نهاية العام 2017، وفق المصدر نفسه.

وأكدت المندوبة الروسية لحقوق الطفل في روسيا آنا كوزنتسوفا هذا الخبر، بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس الروسية للأنباء.

أعمار الأطفال تتراوح بين 4 إلى 13 عاما

وقال المكتب الصحافي لكوزنتسوفا إن الأطفال ال27 "تراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة، وهم يتحدرون من عشر مناطق روسية مختلفة".

وكانت روسيا أعلنت في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إعادة 30 طفلا روسيا من بغداد إلى موسكو.

للمزيد: حصري-سوريا: أجنبيات هاربات من "دولة الخلافة" يروين يومياتهن في مخيم الهول

وفي بداية كانون الثاني/يناير، أعلن الكرملين أن 115 طفلا روسيا ما دون العشرة أعوام، وثمانية أطفال بين 11 و17 عاما، ما زالوا في العراق.

ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات، بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في كانون الأول/ديسمبر خلال خطابه نصف السنوي أن العمل جار لإعادة هؤلاء الأطفال.

للمزيد: روسيا تعيد من العراق 30 طفلا لجهاديات روسيات ينتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية"

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت الناشطة الشيشانية خيدا ساراتوفا إن هناك "أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق"، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.

وكان آلاف من الروس توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف الجهاديين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية. واصطحب بعضهم عائلاتهم.

وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.