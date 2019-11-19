الجالية المصرية في ألمانيا تؤكد أنهم سعداء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين

أعرب الدكتور القس ثروت قادس رئيس المجلس الأعلى الجاليات المصرية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، "المجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بجمهورية مصر العربية" عن سعادته بمتابعة دور الجالية المصرية في الاستقبال المهيب للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين لحضور قمة العشرين وأفريقيا بصفة الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.



وقال البروفيسور قادس، إنه كان في أوج سعادته عندما تقدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مستهل الحديث بتهنئة الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ65، وهذا له معنى كبير في فكر المستشارة الألمانية، حيث إن العقلية الألمانية تقود الألمان للاحتفال بأعياد ميلادهم وكافة أعيادهم مع أسرهم والقريبين منهم.

وأضاف: ها هنا نجد رئيسنا العظيم المجتهد بدلا من أن يقضي يوم عيد ميلاده مع أسرته وفي بلده نجده يقضيه في ألمانيا لينجز ويتفانى في العمل من أجل وطنه ومن أجل قارة أفريقيا القارة السمراء الممتلئة بالثروات الطبيعية والبشرية.



وتابع قادس: ما يجعلني أُدهش هو عدم إعطاء هذه القمة المرتقبة حقها في الإعلام الألماني مع أن من صنع هذه المبادرة هي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2017 وهو عام رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.