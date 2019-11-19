الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أننا حققنا إنجازات كثيرة بفضل المصريين

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن المشروعات الكبرى في مجال الطرق والبنية التحتية والطاقة مشيرا إلى المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حاليا

وقال الرئيس السيسي: عملنا إنجاز كبير وبفضل المصريين وأشاد بالشعب المصري الذى تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى الصعب في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية مؤكدا أن للمواطن المصرى دورا كبيرا في إنجاح هذه البرنامج.

جاء ذلك خلال قمة مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا الذي يعقد في برلين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا وعدد من المنظمات الدولية

وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.