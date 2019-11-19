الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الألمانية برلين في أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، والتي ركزت على دور الاستثمارات الألمانية المباشرة في القارة الأفريقية وآفاق تعزيزها.

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا الذي يعقد في برلين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا وعدد من المنظمات الدولية.

وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.