مقتل 10 أشخاص بحادث سير في روسيا

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون في حادث مروري بمدينة سمارا جنوب شرقي روسيا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. وقالت الشرطة في وقت سابق، إن "حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الضحايا". ووفقا لرجال الإنقاذ، فقد "اصطدمت شاحنة من نوع DAF بسيارة وحافلة لنقل الركاب على الكيلو 873 من الطريق الفدرالي السريع M-5 "أورال" قرب قرية زابوروفكا بمنطقة سيزران.