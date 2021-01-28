واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات بإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا
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واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات "بإنهاء التدخلات العسكرية" في ليبيا

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العرب اليوم - واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات "بإنهاء التدخلات العسكرية" في ليبيا

مجلس الأمن الدولي (صورة من الأرشيف)
واشنطن - العرب اليوم

طالب القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وتركيا الإمارات بإنهاء ما وصفه بـ "التدخلات العسكرية" في ليبيا.وقال الدبلوماسي الأمريكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا اليوم الخميس: "نطلب من الأطراف الخارجية كلها بمن فيها روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا".

وأضاف: "تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدأ فورا سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".وكانت روسيا قد رفضت جميع الاتهامات بشأن إرسال "مرتزقة" إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الجهات التي تطلق هذه الاتهامات لم تقدم أي دليل على ذلك.

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واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات بإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا واشنطن تطالب روسيا وتركيا والإمارات بإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا



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