الخارجية الفرنسية تعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق
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الخارجية الفرنسية تعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق

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العرب اليوم - الخارجية الفرنسية تعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق

الخارجية الفرنسية
باريس _ العرب اليوم

الخارجية الفرنسية تعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الخارجية الفرنسية تعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق الخارجية الفرنسية تعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق



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