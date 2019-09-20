مقتل 14 شخصا حرقا في تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة بمدينة كربلاء العراقية

14 شخصاً قُتلوا وأصيبوا بحروق خطرة بعد تفجير عبوة ناسفة داخل باص للرُكاب في محافظة كربلاء، وسط العراق.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني أن "عبوة ناسفة إنفجرت داخل باص للرُكاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل بعد أن إحترقوا جراء التفجير".

وأضاف أن "خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبيناً أن "حالة المُصابين حرجة وقد يُفارقون الحياة".

وأشار إلى أن "هناك ستة قتلى من عائلة واحدة".