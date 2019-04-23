الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة أكثر من 88 بالمائة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية وصلت لأكثر من 88 بالمائة، وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 الف و590 ناخبا بنسبة 44.33% ..