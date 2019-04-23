الهيئة الوطنية للانتخابات تلعن أن نسبة المشاركه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت أكثر من 44 % .

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت أكثر من 44 % .وأوضحت اللجنة أن الاستفتاء كان تحديا كبيرًا فى الوقت والجهد، أنجزناه بتوفيق من الله وفضله، وظهر جهد الهيئة على مدار أيام الاسبوع الذى تجلى فى إجراء الاستفتاء، فى وقت قياسى 840 مقرًا للاقتراع خارج مصر، وفى 13919 لجنة فرعية داخل مصر لإتاحة الاقتراع لما يقارب الـ 62 مليون ناخب مصرى".