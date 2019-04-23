المستشار علاء فؤاد يؤكد أن الشعب المصرى سطر ملحمة كبيرة حيث خرجت جموع الشعب للمشاركة في عملية الاستفتاء

قال المستشار علاء فؤاد ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الشعب المصرى سطر ملحمة كبيرة حيث خرجت جموع الشعب فى كل أنحاء البلاد معبرة عن إرادتها الحرة فى أجواء ديمقراطية لتشارك فى عملية الاستفتاء.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة ، لقد بذلت الهيئة الوطنية جهدا كبيرا مواصلة اليل بالنهار من أجل إجراء الاستفتاء في الوقت الذي حدده الدستور ، وقد راعت المناسبات ودخول شهر رمضان واتسمت العملية بشفافية وحيادية شهد لها كل العالم وكل من تابع العملية.

