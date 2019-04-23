انطلاق المؤتمر الصحافي للوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدء منذ قليل فعليات المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالسلام الوطنى، حيث تعلن الهيئة نسبة المشاركة فى الاستفتاء ونسبة من قالوا "نعم " ونسبة من قالوا " لا " وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة ، بعدما تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر فرز الأصوات والنتائج من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات.