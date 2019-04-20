انتصار السيسي تدلي بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية

أدلت، منذ قليل، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024، بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.