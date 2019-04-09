السيسي: ترامب أعطى دفعة للعلاقات بين مصر وأمريكا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى دفعة كبيرة للعلاقات المصرية - الأمريكية.

جاء ذلك قبيل انطلاق مباحثات القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالبيت الأبيض.

واعتبر الرئيس السيسي في كلمته أمام الصحفيين، أن العلاقات في أفضل حالاتها على مدار سنوات طويلة.

وقال: "أوجه للرئيس ترامب كل الشكر والتقدير والتحية على ذلك، فالفضل يرجع له ودعمه لمصر في المجالات المختلفة".

وبدأت قبل قليل، أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ودونالد ترامب، بعقد جلسة مباحثات ثنائية بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين تمتد على غداء عمل.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الامريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي، في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها