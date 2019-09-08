العثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله يدعى (علي. ح) داخل شقته في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، مساء اليوم الأحد، بالعثور على المسؤول السابق في "حزب الله" اللبناني، علي ح. جثة هامدة داخل شقته في منطقة برج البراجنة.

وأضافت الوكالة أن القوى الأمنية توجهت على الفور إلى مكان العثور على الجثة وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث، في انتظار وصول الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة.