تداعيات التوترات مع إسرائيل على الاقتصاد اللبناني

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد، إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته لضغوط مجددا اليوم، بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.