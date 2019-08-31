وزير لبناني أسبق يفضح محاولات واشنطن لثني حزب الله عن الرد على اعتداءات إسرائيل

فضح الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب، محاولات واشنطن ثني حزب الله عن الرد على هجمات الدرونات الإسرائيلية، وعرضها مقايضة التغاضي عن الرد بامتناع واشنطن عن فرض عقوبات على الحزب.