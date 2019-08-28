أعلنت الحوثيون، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت قرارا لتشكيل فريق يضم 20 شخصية للمصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا أطلق عليه الرقم 154 لسنة 2019 "بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي".