التحالف يؤكد ان الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط في صعدة

صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الحوثيين أطلقوا، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.