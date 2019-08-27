تأجيل دعوى قضائية بشأن إبعاد وترحيل لاجئين سوريين في مصر بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان

قالت مصادر قضائية مصرية مطلعة إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن دخلوها بطريقة غير شرعية.

كما تطالب الدعوى، التي تم تأجيل النظر بها إلى 19 أكتوبر المقبل، بترحيل السوريين ممن يشكلون تهديدا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان أو أي من "التنظيمات الإرهابية والمتطرفة"