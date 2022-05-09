إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص واختناق العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل عزون

أفادت مراسلتنا بإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص واختناق العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال تصديهم لإغلاق المستوطنين مدخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أعقاب محاولة المستوطنين إغلاق مدخل البلدة الذي يربطها مع مدينتي نابلس وقلقيلية.