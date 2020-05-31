المكسيك تسجل 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 364 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المصابة وصل الـ 87512 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9779 حالة وفاة.