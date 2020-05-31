960 وفاة بأمريكا و364 في المكسيك بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة، السبت، 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وارتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103,758.

وفي سياق متصل، سجلت المكسيك 2885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت و364 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 87512 في حين بلغت الوفيات 9779 وفقا لمعلومات نشرتها السلطات الصحية.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، في وقتٍ يتواصل رفع تدابير الإغلاق من باريس وصولًا إلى نيودلهي.