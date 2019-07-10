الوسيط الأفريقي في السودان يعلن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية
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الوسيط الأفريقي في السودان يعلن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية

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العرب اليوم - الوسيط الأفريقي في السودان يعلن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية

المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
الخرطوم ـ جمال إمام

الوسيط الأفريقي في السودان يعلن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية

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الوسيط الأفريقي في السودان يعلن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية الوسيط الأفريقي في السودان يعلن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية



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